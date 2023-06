Diablo 4 di Blizzard esce anche su Nintendo Switch?

L’uscita di Diablo 4, la nuova creatura di Activision Blizzard, è imminente: il gioco sarà disponibile dal prossimo 6 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, giocabile dal 2 giugno con Accesso Anticipato tramite preordine della Deluxe Edition.

Sono in molti a chiedersi se Diablo 4 uscirà anche su Nintendo Switch, console che ha ospitato sia Diablo III Eternal Collection sia Diablo II Resurrected.

Diablo 4 uscirà su Nintendo Switch?

La risposta è no: per il momento, infatti, non ci sono annunci a riguardo da parte di sviluppatori e publisher. Questo vuol dire che Diablo 4 non uscirà mai su Nintendo Switch? Assolutamente no, e in futuro le cose potrebbero cambiare, così come non è escluso che Blizzard possa lavorare ad una versione del gioco per Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale della prossima console Nintendo in uscita, secondo i rumor, trai l 2024 e il 2025).



Dunque ricapitolando: il 6 giugno Diablo 4 non sarà disponibile su Nintendo Switch, Switch Lite o OLED ma le porte ad una versione ibrida del gioco non sono del tutto chiuse e chissà che in futuro Blizzard non annunci il debutto di Diablo 4 sulle console della famiglia Nintendo Switch o Switch 2. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Diablo 4.