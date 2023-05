Diablo 4: Blizzard introdurrà un Battle Pass gratis e altri due a pagamento

Negli ultimi giorni, Blizzard ha spiegato come funzionerà il pass battaglia di Diablo 4 e come offrirà vantaggi per la progressione in gioco agli utenti che si cimenteranno in questa grande avventura in arrivo nei primi giorni di giugno. Continuano ad emergere nuovi dettagli sulla suddetta feature, che conterà dalla sua ben tre pass stagionali.

L'informazione, confermata nell'ultimo periodo dalla stessa Blizzard in previsione dell'ormai vicinissima data di pubblicazione, fa riferimento a più tipologie di pass stagionali in Diablo 4, che verranno così suddivise:

Il primo è Pass Battaglia Gratuito (o più semplicemente "Pass Battaglia") ed offrirà alcuni vantaggi minori a tutti gli utenti, compresi coloro i quali non procederanno con l'acquisto delle altre due tipologie di Pass;

(o più semplicemente "Pass Battaglia") ed offrirà alcuni vantaggi minori a tutti gli utenti, compresi coloro i quali non procederanno con l'acquisto delle altre due tipologie di Pass; Il secondo è invece il Pass Battaglia Premium, che costerà 1.000 Platini, i quali equivalgono a 9,99 dollari americani (presumibilmente, 9,99 euro);

che costerà 1.000 Platini, i quali equivalgono a 9,99 dollari americani (presumibilmente, 9,99 euro); Infine abbiamo il Pass Battaglia Accelerato, al cui interno saranno presenti tutti i benefici di quello premium, oltre alla possibilità di ricevere venti livelli del contenuto stagionale.

Si arriva quindi da un costo pari a zero per il primo Battle Pass fino ad una somma pari a 24,99 dollari americani per il tier più elevato. Come sempre accade nelle produzioni videoludiche che presentano al loro interno un sistema stagionale di contenuti riscattabili tramite Pass, quest'ultimo verrà rinnovato periodicamente con ventisette livelli gratuiti e sessantatré normali. Giungono quindi ulteriori dettagli sui sistemi di transazioni presenti nella prossima opera di Blizzard, di recente al centro di una nuova iniziativa per il server slam che ha dato il via all'open beta di maggio per Diablo 4.