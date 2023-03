Diablo 4, Blizzard sta già lavorando al problema dei lunghi tempi di attesa nella beta

Dopo le diverse segnalazioni in merito ai lunghi tempi di attesa per accedere alla beta di Diablo 4, gli sviluppatori hanno finalmente dato degli aggiornamenti sullo stato dei lavori mirati alla risoluzione del problema. Ne ha parlato il community manager Adam Fletcher all'interno del forum ufficiale di Blizzard.

Fletcher ha rivelato che gli sviluppatori stanno lavorando alacremente dietro le quinte per trovare una soluzione alle lunghe code e ai crash durante le sessioni di gioco di Diablo 4, ma ha anche aggiunto che è stato momentaneamente necessario ridurre il numero di giocatori all'interno delle sessioni per poter meglio circoscrivere i problemi. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea. Lo stesso Fletcher ha infatti aggiunto che la situazione dovrebbe tornare alla normalità in poco tempo.

La beta di Diablo 4, lo ricordiamo per coloro che non ne fossero a conoscenza, sarà disponibile fino a domani per chi ha già preordinato il gioco; tutti gli altri giocatori potranno invece accedere alla nuova sessione di prova prevista per il periodo che va dal 24 al 26 marzo.

Nonostante i numerosi bug della beta di Diablo 4, tra l'altro, il titolo Blizzard continua ad essere sulla bocca di tutti, specie dopo le ultime anticipazioni comparse in rete. Alcuni utenti hanno infatti pubblicato dei succosi leak contenenti un filmato con ben 36 minuti di gameplay di Diablo 4, un vero sogno per i giocatori più avvezzi agli spoiler.