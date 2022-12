Diablo 4: Blizzard mostra nel dettaglio i contenuti dell'incredibile box da

Le tante voci di corridoio che sono emerse in rete a pochi giorni dall'inizio dei The Game Awards si sono finalmente rivelate veritiere. L'ultima fatica sviluppata dai ragazzi di Blizzard si è mostrata al grande pubblico con un bel trailer di presentazione, che getta un po' di luce sulla produzione e che rivela la data d'uscita di Diablo 4.

Possiamo dire che i The Game Awards siano stati un po' come un momento di gloria per il lavoro del team di Blizzard, che ha ricevuto grandissimi applausi dal pubblico e che continua a generare molto interesse anche in seguito alle prime informazioni emerse dal sito ufficiale del titolo sui contenuti delle varie edizioni di Diablo 4. Il 6 giugno 2023 sarà il giorno dell'attesissimo capitolo di uno dei brand più amati dall'utenza videogiocatrice, ormai in estasi alla sola idea di poter mettere le mani su uno dei prodotti più desiderati dell'anno ormai alle porte.

Tuttavia, anche a distanza di alcune ore dall'annuncio della data di uscita del titolo continuano ad emergere nuovi dettagli sulle edizioni fisiche e digitali che verranno vendute agli utenti. Nel dettaglio, Blizzard ha annunciato l'esistenza di una box da collezione limitata di Diablo 4. L'incredibile edizione avrà al suo interno tantissimi contenuti per i videogiocatori amanti del prodotto, senza dimenticare l'importanza dell'elemento collezionistico che farà la gioia dei fan della prima ora e non solo. Ma quali contenuti sono presenti al suo interno?

Una Candela della Creazione

Un tappetino per il mouse Occulto

Una mappa di Sanctuary

Una spilla degli Horadrime

Un artbook in edizione da collezione con al suo interno trecento pagine di contenuti inediti circa la creazione di Diablo 4, tra cui concept art e non solo

Due stampe d'arte opache

Tale edizione da collezione sarà venduta al prezzo di 96.99 dollari americani, andando parecchio in linea con i costi delle diverse edizioni presenti per la versione digitale di Diablo 4. Tuttavia, per gli irrinunciabili alla confezione fisica dei videogiochi sarà molto difficile dire di no alla edizione da collezione proposta da Blizzard con la sua box limitata.