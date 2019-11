Diablo 4: Blizzard ci mostra lo spaventoso design dei demoni Duriel e Andariel

Non paghi dello spettacolare video dello scontro con un Boss dell'open world di Diablo 4, gli autori di Blizzard ci permettono di ammirare lo spaventoso design di Duriel e Andariel, due demoni che infesteranno il mondo di gioco del loro attesissimo GDR a tinte oscure.

I due demoni gemelli Duriel e Andariel, assieme agli altri Mali Minori che dovremo esorcizzare esplorando liberamente il gigantesco mondo di gioco di Diablo 4 interpretando una delle cinque classi personaggio presenti nel titolo finale (qui trovate un approfondimento su tre classi), offriranno un tasso di sfida estremamente elevato che richiederà la collaborazione degli altri utenti.

Nelle intenzioni degli autori di Blizzard, la struttura non lineare da MMORPG scelta per dare forma al progetto di Diablo 4 contribuirà non solo a rendere più appagante l'esperienza di gioco degli appassionati di lungo corso, ma renderà anche più divertente l'avventura dei neofiti grazie alla possibilità, a prescindere dal proprio livello di esperienza, di ingaggiare delle epiche battaglie contro le creature minori e i Boss maggiori con otto o più utenti impegnati in contemporanea nella medesima attività.

Nei tweet che trovate in calce alla notizia potete ammirare un breve video gameplay di Duriel e due bozzetti preparatori che mostrano l'inquietante design dello stesso Duriel e di Andariel. Nel frattempo, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro resoconto della prova con la demo di Diablo 4 avvenuta durante la BlizzCon 2019 di Anaheim.