Diablo 4: Blizzard non esclude il supporto per il Cross Play

Diablo 4 supporterà il Cross Play? Al momento Blizzard non si è pronunciata a riguardo la compagnia non ha escluso che questa possibilità possa diventare realtà, dichiarandosi "molto eccitata" dalle possibilità offerte del multiplayer Cross Play.

Già in passato Blizzard aveva espresso la volontà di supportare il Cross Play con Diablo 3 Ultimate Edition ma le cose sono poi andate diversamente, tuttavia per Diablo 4 le cose potrebbero cambiare: "siamo eccitati dalle potenzialità del Cross Play, ci sono però problemi tecnici che dobbiamo risolvere con i produttori di hardware, il nostro obiettivo però è di supportarlo, assolutamente", queste le parole del produttore esecutivo Allen Adham, a cui fanno seguito le dichiarazioni del Lead Lightning Artist Sean Murphy: "non abbiamo nulla da annunciare al momento ma è un argomento che stiamo valutando, siamo interessati, decisamente."

Diablo 4 è atteso per il 2020 o 2021, al momento Blizzard ha annunciato il lancio su PC, PlayStation 4 e Xbox One tuttavia sono in molti a credere che il gioco arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett con tanto, appunto, di supporto per il Cross Play. Restiamo in attesa di annunci ufficiali.