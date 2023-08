Diablo 4, Blizzard non perdona: ban per i giocatori che hanno usato l'exploit stagionale

Blizzard non perdona: non solo ha chiuso definitivamente l'exploit che consentiva ai giocatori di trasferire i personaggi dal Reame Eterno al Reame Stagionale di Diablo 4, ma ha anche preso provvedimenti calando il martello del ban su coloro che ne hanno approfittato.

Nel caso ve lo foste perso, con il lancio della Stagione 1 è stata introdotta la possibilità di creare dei Personaggi Stagionali, separati dagli altri facenti parte del Regno Eterno. Le due tipologie di personaggi condividono solamente i progressi nell'esplorazione della mappa, mentre la cassa comune, l'oro e le altre risorse risultano essere separate. Creare un Personaggio Stagionale è l'unico modo di affrontare la Stagione 1 di Diablo 4, ma grazie ad un exploit alcuni giocatori erano riusciti ad aggirare tale limite. Come? Tutto ciò che bisognava fare era effettuare il log-in con un Personaggio Eterno, fare squadra con un amico dotato di un Personaggio Stagionale e poi eseguire la manovra più vecchia del mondo dell'internet: staccare la connessione! In questo modo, il Personaggio Eterno entrava a far parte del Reame Stagionale, ottenendo la possibilità di completare il Battle Pass e droppare tutti gli oggetti correlati alla Stagione degli Abietti.

Ebbene, ne parliamo al passato perché l'exploit è stato chiuso, mentre i giocatori che ne hanno approfittato saranno bannati. A specificarlo è stato il Community Manager Adam Fletcher in una discussione di Blue Tracker in cui si discuteva dell'argomento: "Desidero farvi sapere che questo exploit è stato chiuso un paio di giorni fa con il nostro ultimo hotfix, dunque non è più presente da allora", ha dichiarato . Dopodiché ha aggiunto che Blizzard "ha preso provvedimenti nei confronti di una selezione di account coinvolti nell'incidente".

Sui social i giocatori hanno confermato l'arrivo dei ban, anche se al momento non risulta essere nota la loro entità. Un'azione disciplinare che sa anche di avvertimento per il futuro: meglio non approfittare di falle in grado di farsi beffe delle regole del gioco.