Diablo 4: Blizzard parla delle migliorie concesse dal nuovo motore grafico

Intercettato dalla redazione di AusGamers a margine della BlizzCon, il direttore artistico di Blizzard, John Mueller, ha voluto approfondire un aspetto molto importante del progetto di Diablo 4, ossia le migliore garantite al sistema di gioco del kolossal ruolistico dall'utilizzo di un nuovo motore grafico.

A detta di Mueller, il prossimo atto della serie di Diablo si differenzierà dai capitoli precedenti per l'impiego di un engine grafico capace di sfruttare il rendering basato sulla fisica: "Se ad esempio deciderete di lanciare un Cataclisma nei panni del Druido, qualunque cosa stia succedendo nel mondo di gioco viene stravolta dalla comparsa della pioggia e delle tempeste, con la formazione di pozzanghere che modificheranno il terreno e cose simili. Grazie al motore grafico, le abilità come il Cataclisma produrranno effetti dinamici nel meteo ingame e questa è una cosa che ci diverte parecchio, perchè possiamo sfruttarla per realizzare molte idee".

Tra gli altri elementi grafici, ludici e contenutistici che trarrano giovamento dal passaggio al nuovo motore ci saranno anche le animazioni di personaggi e nemici, la distruttibilità ambientale e la gestione della telecamera. Stando a Mueller, infatti, il motore grafico di Diablo 4 consentirà ai ragazzi di Blizzard di creare dungeon con un quantitativo di oggetti distruttibili e basati sulla fisica enormemente superiore rispetto a quanto ammirato in Diablo 3.

Sempre grazie alla duttilità e alle avanzate funzionalità tecnologiche offerte dal nuovo engine, le animazioni di ogni singolo personaggio e creatura saranno estremamente fluide e caratterizzate, dando così modo a Blizzard di creare spettacolari scontri con i Boss di Diablo 4 mediante l'adozione, in quei determinati frangenti, di un'inquadratura più alta e capace di mostrare a schermo delle scene con una dozzina di giocatori. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di uscita di Diablo 4 su PC, PS4, Xbox One e, presumibilmente, PS5 e Xbox Scarlett.