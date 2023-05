Diablo 4, Blizzard promette: 'I server reggeranno al lancio'

Ormai ci siamo: il preload di Diablo 4 è disponibile ed è tutto pronto per l'imminente debutto del gioco su PC e console PlayStation e Xbox. E per l'occasione Blizzard Entertainment ribadisce che il lancio del gioco andrà nel migliore dei modi, in quanto il team si è impegnato per limitare al massimo ogni tipo di inconveniente.

A dirlo è Rod Fergusson, general manager di Diablo IV, nel corso di un'intervista con Gamesradar, confermando che gli stress test effettuati da Blizzard nei mesi precedenti il lancio si sono rivelati molto preziosi per perfezionare al meglio la stabilità dei server. "Abbiamo imparato molto dagli stress test, ci sentiamo meglio e siamo ottimisti", dice Fergusson, che aggiunge: "Abbiamo lavorato ed abbiamo svolto un sacco di test, dunque siamo preparati".

Il general manager è dunque molto fiducioso sul fatto che i server reggeranno bene già al lancio, pur non escludendo comunque il possibile insorgere di eventuali inconvenienti al day one: "Mai dire mai. Potrebbe essere un po' turbolento il primo giorno, ma in caso noi speriamo di imparare ed adattarci velocemente proprio come abbiamo fatto nei weekend di prova". Insomma, Blizzard vuole farsi trovare pronta anche in caso di imprevisti e li mette in calcolo nonostante i precedenti playtest siano stati un successo. Ma quanto emerge dalle parole di Fergusson, sembra proprio che un lancio problematico come quello che colpì Diablo III all'epoca del suo debutto su PC non dovrebbe verificarsi.

Nel frattempo la nostra recensione di Diablo 4 vi spiega perché si tratta di uno dei migliori esponenti della serie.