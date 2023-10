Diablo 4, Blizzard rassicura i fan: la Stagione 2 'sarà molto più divertente'

Le novità vampiresche della Stagione del Sangue di Diablo 4 sono al centro dell'intervista concessa a GamesRadar+ da Timothy Ismay e Antonio Watson: il produttore capo e il game designer di Blizzard ritengono che la seconda stagione di Diablo 4 saprà riconciliare la casa di Irvine con gli esploratori di Sanctuarium.

A detta di Watson, infatti, la Season 2 sarà molto divertente, tanto da invogliare i giocatori della prima ora a reimmergersi nelle sfide offerte da Sanctuarium per sperimentare le ricche novità e gli interventi promessi da Blizzard.

L'Associate Game Designer sostiene infatti come "molte delle cose che abbiamo introdotto sono state accolte in maniera ampiamente positiva dai fan che stanno testando le novità della Stagione 2. Ci sono poi gli ottimi feedback che abbiamo recepito e le conversazioni che stiamo tenendo con gli appassionati, molti dei quali si dicono entusiasti delle migliorie e delle aggiunte in arrivo. C'è grande interesse anche per le novità legate alla 'qualità di vita', tanti guardano a questi interventi come una motivazione più che valida per tornare a giocare Diablo 4".

Alle parole di Watson vanno poi ad aggiungersi le dichiarazioni di Ismay: per il Lead Game Producer di Blizzard, i Poteri Vampireschi e le tante novità di Diablo 4 Stagione 2 lo renderanno "molto più divertente da giocare. Ma onestamente, sono gli interventi che abbiamo compiuto sulla 'qualità di vita' a garantire che il gioco sembri molto migliore. Se presi singolarmente questi interventi sono piccoli, ma nel complesso contribuiscono a migliorare in maniera estesa e profonda ogni aspetto del gioco".