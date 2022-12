Diablo 4, Blizzard svela tutto sui Battle Pass: prezzo, durata e contenuti

Dopo aver scoperto i contenuti della Collector's Edition di Diablo 4, Blizzard Entertainment si sofferma sui Battle Pass del suo nuovo infernale hack 'n' slash illustrandone il funzionamento e i contenuti.

Diablo IV avrà un Battle Pass acquistabile per 10 dollari integrato da una struttura stagionale di contenuti a rotazione. Blizzard ha confermato che Diablo IV non sarà lanciato con una stagione attiva, in quanto la Season 1 uscirà settimane dopo il lancio del gioco in programma per giugno 2023. "Avrete un sacco di tempo per completare il Battle Pass. I giocatori attivi non avranno problemi con questo. Non esaurirete il tempo", ha detto al riguardo il game director Joe Shely.

Di seguito, le informazioni chiave sul Battle Pass di Diablo 4:

Simile alla struttura ladder di Diablo II, i giocatori "ricominceranno da zero" con ogni stagione di Diablo IV;

I Season Pass durano 3 mesi ciascuno;

Ogni Season avrà il suo pass stagionale;

Il Battle Pass conterrà solo per cosmetici;

Potrete guadagnare XP per il Battle Pass dalle normali attività di gioco;

I pass battaglia/i pass stagionali potranno essere trasferiti su piattaforme diverse;

Il completamento del Battle Pass richiederà circa 75 ore: i giocatori non dovrebbero avere la necessità di collegarsi tutti i giorni per completarlo;

Non c'è ancora alcuna data esatta su quando inizierà la stagione o cosa offrirà in termini di contenuti;

Diablo IV verrà lanciato in una modalità pre-stagionale e la stagione inizierà "alcune settimane" dopo il debutto;

Il gioco avrà la progressione cross-platform completa.

Viene inoltre specificato che i giocatori non dovranno raggiungere specifici obiettivi del Battle Passper salire di livello: "Guadagnerete progressi completando i contenuti della Stagione, ma anche uccidendo mostri, affrontando i dungeon, completando missioni: tutto ciò che fate vi garantirà lenti progressi per il Battle Pass", continua Shely. "La Stagione è un'opportunità per le persone che non hanno Battle Pass per avere qualcosa di simile a quello che hanno sperimentato in Diablo III nel guadagnare ricompense e così via".

Nell'attesa del debutto fissato al 6 giugno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Diablo 4 per ulteriori approfondimenti.