Diablo 4: Blizzard svela come sbloccare le cavalcature, serviranno ore

Tra le numerose informazioni che stanno emergendo in merito a Diablo 4 troviamo anche quella sulla cavalcatura, una meccanica completamente assente nell'ultima Open Beta.

Il motivo per cui nel corso della fase di test a porte aperte non è stato possibile salire in sella ad un cavallo è molto semplice: i giocatori di Diablo 4 potranno usufruire di questa funzionalità solo al termine della campagna. Questo significa che per tutto l'arco della storia dovremo accontentarci dei punti di viaggio rapido e del portale per il centro città quando vorremo spostarci velocemente da un luogo all'altro di Sanctuarium.

Sappiate però che questa limitazione coinvolgerà solo il primo personaggio: stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, una volta sbloccata la cavalcatura sul primo eroe sarà poi possibile utilizzarla su qualsiasi altro personaggio creato con quell'account. Siamo quindi di fronte ad una funzionalità molto simile al già noto salto della campagna di Diablo 4, utilissimo per chi vorrà creare più eroi ed evitare al contempo di rigiocare la modalità storia.

A proposito di cavalcature, vi ricordiamo che nel corso dello Stress Test di Diablo 4 che si terrà a maggio 2023 sarà possibile anche sbloccare un esclusivo trofeo da far indossare alla mount.