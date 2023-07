Diablo 4: Blizzard svela data e ora d'inizio della Stagione 1

Ieri sera è stata trasmessa la diretta streaming dedicata all'annuncio della Stagione 1 di Diablo 4, durante la quale gli sviluppatori hanno svelato nel dettaglio quelli che saranno i principali contenuti della Stagione degli Abietti. Ma quando sarà possibile toccare con mano queste novità?

In occasione della trasmissione, gli sviluppatori di Blizzard Entertainment hanno solo confermato che la prima stagione dell'action RPG sarà disponibile a partire dal prossimo giovedì 20 luglio 2023, senza però specificare a che ora gli utenti potranno accedere ai server.

A fornire questo importante dettaglio è però il portale ufficiale del gioco, sul quale è stato inserito un timer che svela l'ora esatta dell'inizio della Stagione degli Abietti. Gli utenti potranno infatti collegarsi alle ore 19:00 del fuso orario italiano nel giorno indicato poco sopra, così da creare un nuovo personaggio stagionale e andare a caccia di Cuori Maligni da incastonare nell'equipaggiamento come le più tradizionali gemme.

Non sappiamo invece a che ora verrà pubblicato l'aggiornamento del 18 luglio 2023, il quale apporterà numerosi cambiamenti al gioco in attesa del debutto della stagione. In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle skin e sulle ricompense del pass della Stagione 1 di Diablo 4.