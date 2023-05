Diablo 4: Blizzard svela quando inizia la Stagione 1, prezzi e contenuti del Battle Pass

Man mano che ci avviciniamo al suo debutto ufficiale, Blizzard Entertainment continua a svelare nuovi dettagli su Diablo 4, questa volta incentrandosi sull'aspetto live service della produzione e sul supporto post-lancio.

Il livestream si è rivelato un'ottima occasione per Blizzard per rivelare che la Stagione 1 verrà lanciata tra metà a fine luglio e aggiungerà più funzionalità di gioco, nuove serie di missioni (con alcuni volti nuovi e familiari), miglioramenti della quality of life, ecc. Le stagioni "introdurranno nuovi concetti e idee nel mondo di Sanctuary" e ci saranno anche "momenti celebrativi; qualcosa da aspettare e con cui divertirti con i tuoi amici e altri membri della comunità di Diablo".

Ogni stagione, i giocatori devono completare gli obiettivi di turno. Il Battle Pass in ogni stagione contiene 90 livelli di ricompense: 27 sono gratuiti e includono alcuni elementi cosmetici e Ceneri da spendere per l'ottenimento di benedizioni stagionali. Queste forniscono bonus a denaro in-game e XP guadagnati ed è possibile avere più di una benedizione attiva. Tuttavia, sono disponibili solo per una singola stagione.

Il Battle Pass Premium costa 1.000 monete Platinum o $9,99, mentre l'Accelerated Battle Pass, che include gli stessi contenuti ma con in aggiunta 20 salti di livello e l'emote Wings of the Creator, sarà acquistabile per 2.800 monete Platinum o $24,99.

Tutti gli oggetti cosmetici nel negozio sono puramente estetici e non forniscono alcun vantaggio in-game. Il gioco base avrà "centinaia di trasmog, armi e pezzi di armatura, tra cui dozzine di set di armature, tutti disponibili per i giocatori al momento del lancio". I cosmetici del negozio ruoteranno regolarmente e ci sarà una funzione di acquisto incrociato per soldi Platinum e oggetti trasferiti tra piattaforme. Potrete visualizzare in anteprima gli oggetti nel negozio, che vi consiglierà anche alcuni cosmetici in base al vostro "stile di gioco e preferenze estetiche".

