Diablo 4, Blizzard torna sui suoi passi: buff per Barbaro e Stregone con la patch 1.1.1

La marea di polemiche smossa dalla precedente patch di Diablo 4 ha spinto gli sviluppatori di Blizzard a tornare sui propri passi. Dopo aver scontentato i giocatori con dei pesanti depotenziamenti, il changelog dell'aggiornamento 1.1.1 dell'hack 'n' slash ci conferma che il team di sviluppo ha attivato dei buff a diverse classi del gioco.

Durante una Campfire Chat tenuta nelle scorse ore, Blizzard ha discusso della patch 1.1.1 di Diablo 4 e dei vari cambiamenti che apporterà non appena sarà disponibile per essere scaricata. L'update segnerà un importante evoluzione dal punto di vista del bilanciamento e renderà nuovamente efficaci alcune classi che erano state pesantemente penalizzate con la precedente patch.

Nonostante si riservi la possibilità di cambiare alcuni aspetti fino al lancio dell'update, la maggior parte di ciò che è stato comunicato oggi da Blizzard sarà definitivo per l'arrivo della versione 1.1.1. Alcuni dei cambiamenti più significativi includono quelli apportati alle classi del Barbaro e dello Stregone, ma i buff sono stati pensati per essere sfruttati da un po' tutte le classi, in modo da rendere più fluide e godibili le sessioni di gameplaydella Stagione 1.

È previta una serie di aumenti della durata e della potenza di diverse abilità, ed anche Aspetti, Passive, Leggendari e Unici riceveranno aggiustamenti e modifiche insieme ai Minion e alla meccanica del Malignant Heart. Si tratta quindi di un ribilanciamento generale, che coinvolge una quantità sterminata di modifiche: potete consultare nel dettaglio dando un'occhiata al changelog provvisorio della patch 1.1.1.