Diablo 4, Blizzard vi tranquillizza di nuovo: microtransazioni solo cosmetiche

Tra i numerosi dettagli di Diablo IV già confermati da Blizzard Entertainment c'è anche la presenza di microtransazioni, caratteristica da sempre controversa tra i giocatori. Gli sviluppatori tuttavia hanno voluto rassicurare ancora una volta i fan su come verranno implementate nel nuovo capitolo della celebre serie.

Già più volte in passato era stato confermato che Diablo 4 non avrebbe avuto microtransazioni invasive, e Blizzard lo ribadisce anche oggi: riguarderanno solo ed unicamente elementi cosmetici e nulla di più, non si otterranno vantaggi di alcuna sorta spendendo denaro reale nel negozio di gioco. "Lo Shop serve soltanto per offrire ai giocatori un'offerta di opzioni cosmetiche ancora più ampia, ma nulla di quanto viene offerto dal negozio offre vantaggi diretti o indiretti in termini di gameplay, ci saranno solamente cosmetici che varieranno a rotazione periodica", precisano gli autori.

Con queste parole Blizzard vuole dunque tranquillizzare chiunque, anche i più scettici, sui proprio piani per le microtransazioni: chi è disposto a spendere di più non verrà avvantaggiato in alcun modo rispetto a chi si limiterà ad acquistare semplicemente il gioco, in modo così che il gameplay rimanga bilanciato per chiunque.

Oltre a questi chiarimenti, Blizzard ha inoltre spiegato nel dettaglio come funziona il Pass Battaglia di Diablo 4, che offre numerose ricompense tra base e premium.