Diablo 4: boss fight e Negromante in azione nel nuovo video gameplay

Game Informer.com ha pubblicato un nuovo video gameplay tratto da Diablo 4, il nuovo episodio dell'iconica serie hack 'n' slash di Blizzard Entertainment. Si tratta di un'ottima occasione per tornare ad ammirare in azione la classe del Negromante e per osservare più da vicino dungeon, nemici e boss.

Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci conduce tra le oscure vie di Sanctuarium, mentre il Negromante sprigiona tutti i suoi oscuri poteri per farsi strada tra le mostruose creature. Possiamo quindi gustarci le variegate ambientazioni, nonché una spettacolare boss fight di fine livello.

Il gameplay in stile action viene come al solito affiancato dalla componente ruolistica, grazie alla quale i giocatori potranno potenziare progressivamente il proprio personaggio e prediligere un particolare stile di gioco. In questo senso, ricordiamo che Diablo 4 non avrà nuove classi al lancio, un dettaglio che ha parzialmente deluso i fan della serie. Al momento non è chiaro se alle classi del Negromante, Barbaro, Incantatrice, Druido e Tagliagole se ne aggiungeranno altre post-lancio.

Lasciandovi alla visione del gameplay, vi ricordiamo che Diablo 4 è atteso su PC, PlayStation e Xbox (non è chiaro al momento se le versioni old gen siano state cancellate da Blizzard). L'infografica diffusa da Microsoft durante l'Xbox & Bethesda Games Showcase lascia ben sperare in vista del debutto dell'hack 'n' slash entro giugno 2023.