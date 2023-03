Diablo 4 'brucia' le schede grafiche? Tante segnalazioni e malumore tra i fan

Non tutto è andato liscio come l'olio per l'Open Beta di Diablo IV. Oltre alla presenza di diversi bug, non sono mancate nemmeno code infinite per accedere alla beta di Diablo 4, con Blizzard Entertainment che è più volte intervenuta per risolvere la situazione. Ma un problema ben più serio avrebbe colpito alcuni giocatori.

Sul forum ufficiale di Blizzard diversi utenti avrebbero infatti segnalato come le loro schede grafiche PC si siano bruciate nel tentativo di far funzionare correttamente Diablo IV, divenendo quindi del tutto inutilizzabili. Nello specifico, il problema sembra affliggere le RTX 3080 Ti ed i problemi maggiori si verificherebbero durante una cutscene che comprende fiori ed uno scenario innevato.

In ogni caso il problema non sembra riguardare tutti i possessori di una scheda della serie 3080, dato che altri giocatori hanno invece affermato di non aver avuto nessun particolare inconveniente con l'Open Beta. Non mancano tuttavia segnalazioni di problemi vari ai propri computer una volta giunti al filmato incriminato: sebbene le schede grafiche non abbiano riportato danni, alcuni utenti hanno dovuto riavviare i PC e saltare la scena per evitare il ripetersi dei medesimi inconvenienti. Non è chiaro quanto accaduto sia strettamente collegato al gioco in sé oppure alle schede e ad eventuali problemi pregressi dei computer utilizzati per giocare, in ogni caso la versione di prova messa a disposizione da Blizzard ha causato non pochi grattacapi ai fan.

Nel frattempo dall'analisi delle versioni PC e console di Diablo 4 emerge un quadro piuttosto incoraggiante della tenuta tecnica dell'opera in ogni sua versione, bug e schede rovinate a parte.