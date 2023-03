Diablo 4, buff in arrivo per il Barbaro: la classe sarà potenziata da Blizzard

Il successo dell'Early Access alla Beta di Diablo IV fa ben sperare gli autori di Blizzard, che si preparano all'avvicinarsi della data di lancio del titolo, fissata al 6 giugno 2023.

Grazie al primo feedback offerto dal grande pubblico, gli sviluppatori si stanno ora dedicando all'implementazione di una serie di modifiche per l'atteso hack 'n' slash. Tra le variazioni richieste dai giocatori e attualmente in lavorazione, troviamo un ribilanciamento della classe del Barbaro. Un intervento già confermato dal game director Joe Shely, che ne ha discusso in una recente intervista.

L'autore videoludico ha spiegato che il Barbaro è stato pensato per offrire il suo meglio a partire dalle fasi centrali di Diablo IV, quando la classe inizia a padroneggiare un ampio set di armi e poteri leggendari. Tuttavia, ha confermato il director, questo non deve determinare una percezione di debolezza nelle prime fasi di gioco. Per questa ragione, grazie al feedback offerto nella Beta, Blizzard è già al lavoro per rafforzare il Barbaro.



Ricordiamo che i giocatori che non hanno effettuato il preordine del gioco potranno presto prendere parte alla Beta pubblica di Diablo IV. La sessione di gioco organizzata da Blizzard prenderà il via nella giornata di venerdì 24 marzo e terminerà lunedì 27 marzo 2023.