Diablo 4: buff come se piovesse con la Patch 1.1.1, ma bisogna pazientare un altro po'

Dopo le vigorose lamentele scatenate nelle scorse settimane dalla discussa Patch 1.1.0 di Diablo 4, Blizzard Entertainment ha fatto dietrofront preparandosi a dare in pasto ai giocatori delusi la nuova Patch 1.1.1, che mira a restituire alle differenti classi il potere che avevano perduto.

Destinata ad arrivare su tutte le piattaforme di gioco il prossimo 8 agosto (bisogna pazientare un'altra settimana, dunque), la Patch 1.1.1 di Diablo 4 introdurrà un ampio spettro di bilanciamenti, la maggior parte dei quali pensati per potenziare i combattenti. Il Barbaro, ad esempio, vedrà aumentare la Furia ricevuta da abilità come Bash e Flay, così come i danni inflitti di Double Swing, Enhanced Rupture ed Enhanced Charge. La Poison Trap del Tagliagole infliggerà più danni di prima, mentre il Druido potrà accumulare un maggior quantitativo di Spirito con abilità come Earht Spike, Claw, Storm Strike, Wind Shear e Maul. Miglioramenti anche per l'Incantatore, che tra le altre cose potrà godere di un'Enhanced Fireball con un raggio più ampio.

Quelli sopra riportati sono solamente alcuni dei miglioramenti programmati per le classi, che sono molteplici e indirizzati anche ad altri aspetti, quali abilità passive, oggetti leggendari e altro ancora. In aggiunta, sono previsti anche un incremento dei punti salute dei mostri nei Dungeon Incubo e Marea Infernale (in base al loro livello di partenza), interventi al gameplay, agli eventi del mondo di gioco e ai boss, e tonnellate di bug fix. Trovate una panoramica completa dei cambiamenti della Patch 1.1.1 sul sito ufficiale di Diablo 4.

Nel frattempo, Blizzard sta lavorando anche per risolvere i problemi contenutistici della Stagione 1 di Diablo 4. In che modo? Con l'ingaggio di un nuovo Lead Season Designer.