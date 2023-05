Diablo 4: buona parte della campagna non sarà lineare

Come avrete notato, sulle nostre pagine è stata pubblicata la recensione di Diablo 4, grazie alla quale abbiamo potuto scoprire nuovi dettagli sull'atteso action RPG targato Blizzard Entertainment.

Una delle peculiarità del quarto capitolo della serie consiste nel modo in cui i giocatori potranno affrontare la quest principale. Le fasi iniziali della campagna, ovvero i primi tre atti, non saranno lineari e saranno disponibili sin da subito: questo significa che starà al giocatore decidere in quale ordine procedere con il completamento di queste missioni, le quali per ovvie ragioni lo condurranno in luoghi diversi di Sanctuarium. Una volta portata a termine la prima parte della storia, invece, la trama diverrà più lineare e bisognerà procedere in un ordine prestabilito dagli sviluppatori per ciò che concerne le quest primarie.

Per chi non lo sapesse, il gioco sarà disponibile dal prossimo 6 giugno 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Chi acquisterà la versione Deluxe o superiore avrà inoltre la possibilità di sbloccare l'accesso anticipato, disponibile dalle ore 1:00 di venerdì 2 giugno 2023.