Diablo 4: si va a caccia di Sigilli nel Mondo IV con le Forche Caudine

Premuratisi di reintrodurre i Poteri Vampireschi in Diablo 4, i ragazzi di Blizzard Entertainment ampliano ulteriormente il perimetro delle attività da svolgere nel corso della Stagione dei Costrutti attraverso le Forche Caudine, un'esperienza endgame che coinvolge tutti gli esploratori di Sanctuarium nel Mondo IV.

Disponibili per tutte le classi nel Regno Stagionale (sia Normale che Hardcore), le Forche Caudine possono essere attivate raggiungendo il porto a sudovest di Gea Kul al Livello del Mondo IV. La casa di Irvine descrive le Forche Caudine come una spedizione fissa non lineare che spronerà i guerrieri di Sanctuarium a combattere una dura battaglia.

La partecipazione alle Forche Caudine offre tutta una serie di ricompense, come l'accesso a un set speciale di Sigilli e la possibilità di immortalare per sempre il nome del proprio personaggio nella Sala degli Antichi. Il nuovo contenuto endgame confezionato da Blizzard consiste perciò in Spedizioni che presentano caratteristiche speciali che vengono proposte a rotazione dal team di sviluppo, dando così modo agli utenti di vivere un'esperienza sempre diversa per mettere alla prova il proprio alter-ego e il suo companion robot.

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro resoconto sulle ricche novità della Stagione dei Costrutti di Diablo 4, la fase ingame iniziata il 20 febbraio scorso su PC, PlayStation e Xbox.