Diablo 4: cambiare build nella Stagione 1 sarà molto più semplice

Siete stanchi di dover spendere cifre assurde ogni volta che avete voglia di fare un cambio di build in Diablo 4? Sappiate allora che nella Stagione degli Abietti arriverà un oggetto che vi semplificherà di parecchio la vita.

Stiamo parlando della Pergamena dell'Amnesia, uno speciale consumabile che verrà introdotto proprio con la prima stagione dell'action RPG di Blizzard. L'uso di questo oggetto farà sì che tutti i punti abilità e i punti eccellenza vengano ripristinati, così da permettere al giocatore di ridistribuirli come meglio crede. Si tratta quindi di una meccanica di gioco utilissima per tutti coloro i quali hanno ormai raggiunto il level cap e devono spendere una fortuna per il respec totale.

Ovviamente non verranno distribuite copie infinite di questa esclusiva pergamena che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, verrà data ai giocatori come ricompensa per il completamento di alcuni obiettivi stagionali.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questa ed altre meccaniche in arrivo il prossimo 20 luglio 2023, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come prepararsi alla Stagione 1 di Diablo 4.

Sapevate inoltre che Blizzard ha promesso che nella Stagione degli Abietti di Diablo 4 si potranno creare build rotte e stupide?