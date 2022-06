Diablo 4 è stato cancellato su PS4 e Xbox One? Al via le pre-registrazioni per la Beta

Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via alla pre-registrazioni per la Beta di Diablo 4, nuovo attesissimo episodio di una delle serie simbolo del medium videoludico.

Se anche voi desiderate una chance di partecipare ai beta test futuri, non dovete far altro che recarvi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account Battle.net personale e cliccare sul tasto "Pre-Registrati". Verrete automaticamente inseriti nella lista degli interessati e con un po' di fortuna sarete contattati al momento del lancio di una fase di test per Diablo 4. Ci teniamo a precisare che al momento non risultano esserci Beta in programma, ma non escludiamo che possa arrivare qualche novità questa sera all'Xbox & Bethesda Showcase.

La notizia dell'apertura delle pre-registrazioni di Diablo 4 sta facendo il giro del web anche per un altro motivo: come potete vedere anche in calce a questa notizia, sotto al pulsante per la pre-registrazione sono presenti solamente i loghi PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Mancano, dunque, quelli di PS4 e Xbox One, un dettaglio non di poco conto, dal momento che potrebbe indicare la cancellazione delle versioni old-gen di Diablo 4 (destino al quale è andato incontro recentemente anche Gotham Knights).

Le versioni PS4 e Xbox One sono state davvero cancellate? Per il momento non c'è nulla di ufficiale, pertanto restiamo in attesa di un comunicato ufficiale da parte di Blizzard.