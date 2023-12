Diablo 4 e COD MW3 tra le sorprese del Calendario dell'Avvento GameStop del 4 dicembre

Nuove promo per il Calendario dell'Avvento di GameStop, la giornata di lunedì 4 dicembre è dedicata ai giochi di Activision Blizzard, con offerte su alcuni dei titoli più recenti del catalogo. Siete pronti per una nuova ondata di sconti sui migliori giochi del momento?

Le offerte del Calendario dell'Avvento GameStop sono valide solo per la giornata di oggi (fino alle 23:59 di lunedì 4 dicembre) online e nei punti vendita fino ad esaurimento scorte.

Iniziamo con gli sconti: Call of Duty Modern Warfare 3 è in vendita a 68.98 euro nelle versioni PS5, Xbox e PS4 Cross-Gen Edition, in una edizione che include sia le versioni Xbox One e Xbox Series X che PlayStation 4 e PlayStation 5, a seconda della versione scelta in fase di acquisto.

Crash Bandicoot 4 It's About Time costa 25.98 euro in versione PS4, Xbox One e Nintendo Switch, in promo anche Sekiro Shadows Die Twice a 29.98 euro per PS4 e Xbox One. Inoltre, anche Diablo IV è in sconto a 54.98 euro nelle versioni PS4 e Xbox Cross Gen Edition o in versione PlayStation 5.

Infine, spazio agli accessori: la cuffia da gaming PS4 e PS5 Trust GXT 488 Forze con microfono a scomparsa e archetto regolabile costa 29.98 euro