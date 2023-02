Diablo 4: la collezione d'alta moda sfila alla Milan Fashion Week 2023

Il cuore oscuro di Diablo 4 e la battaglia di Sanctuarium tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti sono i protagonisti di Chthonic Penumbra, la collezione autunno/inverno presentata da Han Kjøbenhavn nella cornice della Milan Fashion Week 2023.

La nuova, sorprendente collaborazione tra Kjøbenhavn e Blizzard Entertainment si concretizza così con una collezione d'alta moda con capi prêt-à-porter femminili ispirati a Diablo che saranno commercializzati questa estate.

La nuova collezione a tema Diablo 4 reinterpreta in chiave moderna le atmosfere dark fantasy della serie per rappresentare "l'inferno come un posto bellissimo", per dirla come Han Kjøbenhavn. I capi d'abbigliamento d'alta moda della nuova collezione autunno/inverno comprendono abiti in pelliccia sintetica, pelle vegana e piume, con vibranti tessuti color rosso sangue impreziositi da dettagli cromati in tonalità grigio-nera, accessori e perle.

Il direttore creativo della maison danese Jannik Wikkelsø Davidsen spiega di aver collaborato a stretto contatto con Blizzard e di non aver cercato degli 'espedienti creativi' per trasformare questa partnership in una mera operazione commerciale: "L'idea alla base è stata quella di parlare con gli sviluppatori di Diablo e tradurre le emozioni di quella serie per assicurarci che ciò che stavamo creando non fosse una copia del loro lavoro. Facendolo avremmo creato una collezione ingannevole, giusto? Ci siamo così impegnati a riprendere quelle emozioni e a rielaborarle in un qualcosa che potesse esistere e avere un senso nel nostro mondo. Poiché nella nostra visione artistica condividiamo con Blizzard molto del loro DNA creativo, in realtà è stato un viaggio molto piacevole".