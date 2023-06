Diablo 4: come abilitare cross-save e cross-play

Manca pochissimo all'apertura dei server per chi ha l'accesso anticipato a Diablo 4. Se vi state preparando per l'avventura fra le terre di Sanctuarium, ecco alcuni consigli su come gestire al meglio due delle funzionalità supportate dal titolo Blizzard: cross-progression e cross-play.

Come attivare il cross-save

Prima di procedere con la spiegazione dei vari step utili per abilitare la progressione unificata in Diablo 4, è bene specificare che questa funzionalità può essere sfruttata esclusivamente da coloro i quali acquistano più copie del titolo Blizzard. Ciò non significa però che sia inutile attivarla, visto che potrebbe capitare di ricevere una copia del gioco per un'altra piattaforma (magari tramite servizi come il PlayStation Plus o Xbox Game Pass) e accedere al titolo ritrovando i propri personaggi con tanto di equipaggiamento sbloccato. Per abilitare il cross-save è fondamentale disporre di un account Battle.net e, dopo aver effettuato l'accesso al sito ufficiale, occorre visitare la pagina dedicata alle varie connessioni. Da qui potete collegare i vari account PlayStation e Xbox, così da unificare i profili. In questo modo abiliterete il cross-save per tutti i titoli Blizzard, inclusi Overwatch 2 e Diablo 2 Resurrection. Non dimenticate inoltre di collegare Twitch per poi sbloccare tutte le ricompense gratis di Diablo 4 che verranno distribuite tramite Twitch Drops nei prossimi giorni.

Come attivare/disattivare il cross-play

Come tutte le produzioni moderne, Diablo 4 gode del pieno supporto anche al cross-play, ovvero quella funzionalità che consente agli utenti di giocare sia in modalità cooperativa che competitiva senza limiti di piattaforma. Basta infatti aggiungere un amico a Battle.net per poi invitarlo su qualsiasi dispositivo (PC, PlayStation e Xbox). In questo caso non occorre seguire procedure particolari, poiché direttamente nel menu delle impostazioni è presente un'opzione che può essere attivata o disabilitata in qualsiasi momento.

