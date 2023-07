Diablo 4: come accedere ai contenuti della Stagione 1

Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via alla Stagione degli Abietti di Diablo 4, la prima di una lunga serie di aggiornamenti che andranno ad ampliare l'action RPG con meccaniche inedite e set cosmetici da sbloccare tramite i pass. Scopriamo insieme come fare per accedere ai nuovi contenuti.

Prima di iniziare con i consigli, è bene precisare che è di fondamentale importanza accedere ai server di Diablo 4 con il vostro personaggio del Regno Eterno con più progressi per quello che riguarda esplorazione della mappa, livelli fama e altari di Lilith. Come vi abbiamo già spiegato nella nostra guida a come prepararsi per la Stagione 1 di Diablo 4, in questo modo i progressi verranno applicati all'intero account e potranno essere trasferiti all'eroe stagionale.

Il primo step per poter sbloccare l'accesso alla quest della Stagione 1 è creare un personaggio nel Regno Stagionale. Questo significa che l'eroe che avete utilizzato sino ad oggi non può sbloccare i Cuori Maligni o completare le missioni stagionali, poiché appartiene al Regno Eterno.

Il vostro obiettivo è quindi quello di creare un nuovo personaggio e, possibilmente, mettere la spunta su 'Salta campagna' in fase di partenza. Questa opzione appare solo dopo aver completato l'intera storia con almeno un personaggio e permette di evitare di giocarsi tutti e sei gli atti nuovamente. In realtà, tale step è essenziale anche per velocizzare l'accesso ai contenuti stagionali, poiché chi non ha la possibilità di saltare la campagna dovrà giocarsela tutta col nuovo personaggio prima di sbloccare la quest della Stagione degli Abietti.

Iniziata la partita, assisterete ad un breve filmato e poi vi ritroverete a Kyovashad, nelle Vette Frantumate. Parlate con Vyrtan, l'uomo incappucciato alla vostra sinistra, per dare il via alla quest stagionale intitolata 'Ardere dall'interno'. Seguite le indicazioni della missione per accedere a tutti i contenuti della Stagione degli Abietti, inclusi i Cuori Abietti. La quest funge infatti da tutorial per la nuova meccanica e vi guiderà passo passo per comprendere il funzionamento di questi speciali oggetti da incastonare nell'equipaggiamento.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida completa ai nuovi Aspetti Leggendari della Stagione 1 di Diablo 4? Vi ricordiamo inoltre che sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale sui nuovi oggetti unici della Stagione degli Abietti di Diablo 4.