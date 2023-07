Diablo 4: come attivare il confronto avanzato tra oggetti, per capire qual è il più forte

Ogni volta che raccogliete un nuovo oggetto in Diablo 4 fate fatica a comprendere se si tratti o meno di un upgrade rispetto al vostro equipaggiamento attuale? Nessun problema, poiché grazie al sistema di confronto avanzato è possibile rendere più semplice questo aspetto dell'action RPG di Blizzard Entertainment.

Se anche voi volete abilitare queste particolari opzioni di Diablo 4, sappiate che gli step da seguire per farlo sono davvero semplicissimi. Una volta in gioco, accedete alla schermata della mappa e poi spostatevi sulla scheda 'Partita', quindi selezionate 'Opzioni'. A questo punto, dirigetevi sulla tabella chiamata 'Dinamica di gioco' per vedere tutte le impostazioni relative al gameplay, tra le quali vi sono anche le due che vi interessano, ossia 'Confronto descrizione avanzato' e 'Descrizioni avanzate'. Mettete la spunta su entrambe e confermate le modifiche per attivarle.

L'attivazione di Confronto descrizione avanzato fa sì che il confronto tra due oggetti mostri una serie di numeri e diciture in rosso e in verde: le prime indicano i bonus che si perdono equipaggiando il nuovo oggetto, le seconde contrassegnano invece tutti gli incrementi a statistiche ed abilità. Diventa così più chiaro quali sono le conseguenze di un eventuale cambio sulla build in uso.

Più particolare è invece Descrizioni avanzate, poiché questa seconda opzione è ottima per comprendere la qualità del roll di un oggetto. All'attivazione di questa voce, vedrete all'interno della descrizione degli oggetti una serie di parentesi quadre con all'interno due numeri o percentuali. Questi stanno ad indicare il valore minimo (sinistra) e quello massimo (destra) che quella caratteristica può avere. Se ad esempio dovessimo avere un'arma la cui desrcizione mostra la dicitura "Danni periodici: +10,0% [9,0 - 16,0]%", ciò significherebbe che in futuro potremmo ritrovare quell'arma/armatura con lo stesso perk, il cui valore può oscillare tra 9 e 16.

Il funzionamento di tale opzione è il medesimo anche per quello che riguarda gli aspetti dell'equipaggiamento unico o leggendario, così da capire quanto è effettivamente potente l'oggetto che abbiamo appena trovato.

