Diablo 4 come Destiny 2: alcuni contenuti stagionali saranno a tempo

L'uscita di Diablo 4 è sempre più vicina e gli sviluppatori si stanno sbottonando sul sistema delle stagioni che, a quanto sembra, è molto simile a quello che siamo abituati a vedere in prodotti come Destiny 2.

Dopo aver confermato che gli aggiornamenti trimestrali di Diablo 4 non saranno delle vere e proprie espansioni, gli sviluppatori di Blizzard Entertainment hanno spiegato che tramite questi update a cadenza regolare verrà comunque espansa la storia della quest principale. In sostanza, con ogni stagione assisteremo alla pubblicazione di una manciata di missioni che andranno ad introdurre il tema principale della stagione e ci sveleranno qualche dettaglio aggiuntivo in termini di narrazione. Queste attività, però, saranno disponibili per i giocatori solo nel corso delle stagioni e al termine delle stesse non sarà più possibile avviarle. Come si può facilmente intuire, si tratta di un'impostazione in linea con ciò che accade in maniera regolare su Destiny 2 e altre produzioni a sviluppo continuo, con le stagioni che propongono attività a tempo limitato e qualche contenuto relativo alla storia giocabili per un periodo di tempo limitato.

Sembrerebbe però che Blizzard non voglia rinunciare alle espansioni classiche e, stando alle parole degli sviluppatori, almeno un grosso DLC verrà pubblicato nel corso del tempo e i suoi contenuti saranno permanenti.

Aspettando ulteriori informazioni sul gioco, vi ricordiamo che serviranno circa 80 ore per completare un Pass Battaglia di Diablo 4.