Diablo 4: come evocare il Golem del Negromante

Il Negromante in Diablo 4 è uno speciale invocatore in grado di richiamare sul campo di battaglia delle creature di cui servirsi per combattere i propri avversari. Tra queste compare anche il mitico Golem d’ossa, un gigante i cui servigi dovranno essere guadagnati attraverso una precisa missione.

Il Negromante può apprendere come evocare il Golem a partire dal livello 25, richiamandolo direttamente dal proprio Libro dei morti. Prima, però, dovrete completare la quest che vedrete comparire come prioritaria nel diario. Per trovarla, vi basterà cliccare sulla seconda scheda in cima alla finestra.

Come sbloccare il Golem del Negromante in Diablo 4

La quest per sbloccare il Golem avrà il titolo “Necromancer: Call of the Underworld” e potrete usarla come riferimento per individuare senza difficoltà l’obiettivo sulla mappa di gioco. Lasciatevi guidare dall’indicatore fino alla sezione nordovest di Menestad e troverete l’Altare di Rathma e, giusto di fronte a uno degli Altari di Lilith, un NPC di nome Maltorius.

Parlate con Maltorius per avanzare con la missione e innescare l’obiettivo successivo, nel quale vi sarà richiesto di collezionare 12 Unbroken Bones. Fortunatamente, si tratta di bottino comune rilasciato da nemici che compariranno nelle immediate vicinanze.

Quando avrete la quantità di ossa richieste, tornate all’altare e consegnatele a Maltorius. A questo punto, lo spirito vi chiederà di rintracciare un vile artifact. Si tratta di una reliquia sepolta in una caverna nei dintorni, precisamente nel punto della mappa qui sotto. Accedete alla caverna e individuate il Jar of Souls, nient’altro che una gigantesca statua, quindi esaminatelo. Dopodiché, sbarazzatevi di tutti i nemici in cui incapperete per riempire il jar con tutte le anime che serviranno a dar vita al vostro Golem d’ossa. Sarà la barra dei progressi visualizzata al di sotto della quest ad indicarvi quanto vi manca per completare l’opera.

Quando la barra sarà piena, Maltorius comparirà come per magia accanto al jar pieno e vi chiederà di ripetere una formula, recitando la quale avrete completato la missione.

Come evocare il Golem del Negromante in Diablo 4

A questo punto, il Golem d’Ossa si troverà ufficialmente nel vostro esercito di creature non-morte. Per evocarlo vi basterà premere l’apposito tasto per aprire il menu “Abilità” (tasto S su PC) e poi “Albero abilità”. In fondo dovreste notare la nuova abilità legata al vostro Golem. Selezionatela e aggiungetela alla barra delle vostre skill attive, semplicemente trascinandola sullo slot desiderato.

In questo modo, potrete evocare automaticamente il Golem con il Negromante e adoperare le sue abilità per provocare i nemici nei paraggi e ridurre i danni subiti per un intervallo di sei secondi di tempo.

