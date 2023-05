Diablo 4 come funziona il Pass Battaglia, offre vantaggi per la progressione?

Blizzard ha parlato del supporto post lancio di Diablo 4 confermando che la Stagione 1 arriverà nel pieno dell'estate, inoltre sono stati svelati i dettagli sul funzionamento del Pass Battaglia di Diablo IV.

Diablo 4 non è un gioco Pay to Win e i gradi Premium non forniscono nessun vantaggio in termini di progressione, come chiarito ancora una volta da Blizzard:

Il Pass Battaglia è un modo per ottenere ricompense e prevede sia gradi base che gradi premium, entrambi sbloccabili man mano che si fanno progressi nel gioco. I gradi base forniscono potenziamenti di gioco a chiunque, per aiutare i personaggi stagionali a salire di livello. I gradi premium si sbloccano acquistando il Pass Battaglia Premium che permette di sbloccare la valuta premium per il negozio e gli oggetti cosmetici a tema. I gradi premium non forniranno vantaggi in termini di progressione nel gioco.

Se volete provare il gioco prima del lancio potete partecipare allo Stress Test di Diablo 4 in programma dal 12 al 14 maggio, non si tratta di una Beta o di una demo ma di test legato ai server e all'infrastruttura online del gioco Blizzard, ideale per mettere alla prova il comparto online prima del debutto previsto per il mese di giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.