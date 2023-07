Diablo 4: come funziona il personaggio stagionale e cosa succede alla fine della Stagione

Con la Stagione degli Abietti di Diablo 4 non sono stati aggiunti solo nuovi contenuti nell'action RPG Blizzard, ma è anche stata implementata la possibilità di creare personaggi stagionali. Scopriamo insieme come funzionano e in che modo possono interagire con gli altri eroi che avete già creato.

Tutti i personaggi creati nel Regno Stagionale tramite l'apposita opzione, visibile a schermo subito dopo aver terminato la modifica dell'eroe con l'editor, sono slegati da tutti quelli collocati nel Regno Eterno. Questo significa che il personaggio della Stagione 1 non condivide la cassa comune, l'oro e le altre risorse con tutti gli altri, ma solo con altri guerrieri del Regno Stagionale. L'unico elemento comune a tutti i personaggi dell'account, a prescindere dal loro regno, sono i progressi registrati nell'esplorazione della mappa e gli Altari di Lilith sbloccati: completando questi aspetti in ogni regione, potrete iniziare il vostro percorso stagionale con 9 pozioni curative e 5 punti abilità extra, dal momento che partirete dal Livello Fama 2 in ciascuna area di Sanctuarium.

Come ormai ben saprete, l'utilizzo di un eroe del Regno Stagionale è l'unico e solo modo per poter completare gli obiettivi del pass e accedere alla meccanica esclusiva della Stagione 1, ovvero i Cuori Abietti. Disponibili solo dopo aver completato/saltato la campagna, questi potenti oggetti possono essere incastonati nei pezzi d'equipaggiamento per alterarne le caratteristiche e dare così vita a build molto efficaci.

Ma cosa accadrà a fine stagione ai Cuori Abietti e a tutto il loot? Quando inizierà la Stagione 2 di Diablo 4 il prossimo ottobre, tutti gli eroi del Regno Stagionale verranno automaticamente trasferiti al Regno Eterno e il loro bottino (inventario, cassa comune e valute) verrà aggiunto a quello dei vostri personaggi 'permanenti'. Nel caso in cui non dovesse esserci spazio a sufficienza, vi verrà chiesto di sbloccare nuovi slot o di eliminare gli oggetti che non desiderate più avere nel deposito. L'unica eccezione riguarda proprio i Cuori Abietti, che verranno definitivamente eliminati dal vostro account, in quanto le meccaniche stagionali restano attive solo per un periodo limitato.

