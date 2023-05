Diablo 4: come funzionano Cross Play e Cross Save?

Diablo 4 esce il 6 giugno 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X/S, essendo disponibile dunque tutte le principali piattaforme in commercio, ad eccezione di Nintendo Switch. Diablo 4 supporta Cross Play e Cross Progression, ecco come funzionano.

Come funziona il Cross Play in Diablo 4

Indipendentemente dalla piattaforma di riferimento, potrete giocare con i vostri amici a Diablo 4. Non ci sono limiti di alcun tipo ai possibili "incroci" sia tra console next-gen e old-gen o console di vecchia generazione e PC. Ad esempio un possessore di Diablo 4 su PS5 può giocare con un amico su Xbox One, oppure un giocatore su PS4 può giocare con un amico in possesso della versione PC.



Il Cross Play è attivo di default lato server, tutto quello che dovrete fare dunque è aggiungere i vostri compagni di gioco alla lista amici di Battle.net e il gioco è fatto. Blizzard ha sviluppato anche un sistema di matchmaking per formare nuovi gruppi, ecco come funzionano la co-op e la progressione di Diablo 4.

C'è il Cross Save in Diablo 4?

Diablo 4 supporta Cross Save e Cross Progression, in altre parole si tratta di una opzione molto utile per chi gioca su varie console o su PC e console in contemporanea: anche in questo caso basterà semplicemente effettuare il login con lo stesso account Battle.net sui singoli dispositivi per ritrovare i vostri progressi, le statistiche ed i salvataggi, senza timore di perdere nulla.