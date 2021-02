Diablo 4: ecco come funzionerà il PvP nella mappa open world

In occasione del BlizzConline 2021, il team di sviluppo di Diablo IV ci ha concesso di dare nuovamente uno sguardo al suo attesissimo hack 'n' slash presentando la nuova classe del Tagliagole.

I colleghi di PC Gamer, nel frattempo, sono riusciti ad entrare in contatto con il game director Luis Barriga e l'art director John Mueller per strappare qualche informazione riguardante la mappa open world di Diablo 4 ed il sistema di PvP integrato all'interno di essa.

Viene innanzitutto chiarito che l'interazione online con gli altri giocatori non sarà onnipresente, ma sarà protagonista soltanto all'interno di alcune aree circoscritte. Non ci potranno essere, quindi, interruzioni nel mentre staremo affrontando una delle missioni principali della storia.

Le zone PvP del gioco sono chiamate Fields of Hatred. All'interno di esse, i giocatori potranno sì affrontarsi tra loro, ma avranno molto altro da fare. Ci saranno infatti anche attività PvE, inclusi eventi e boss che i giocatori possono sfidare insieme a patto che non si scontrino tra loro stessi.



Una delle attività principali sarà "raccogliere Shards of Hatred e purificarli sugli altari". La questione non è stata approfondita più di tanto, ma sembra evidente come questi frammenti rappresenteranno la risorsa primaria di cui i giocatori andranno in cerca all'interno dei campi. Mueller ha specificato che sarà nostra possibilità infiltrarci all'interno delle zone per procacciarci i nostri Shards e cercare di fuggire via evitando gli eventuali scontri con altri giocatori. Un approccio più prudente, che per certi versi ricorda un po' la Dark Zone di The Division 2.

Il sistema Vessel of Hatred, inoltre, segnalerà la zona in cui bazzicca il giocatore con più uccisioni all'attivo: avendo la meglio su di lui, otterremo una quantità enorme di frammenti. Morendo all'interno dei Fields of Hatred perderete solo e soltanto tutti gli Shards che avrete raccolto fino a quel momento (a meno che non scegliate di giocare in modalità Hardcore e, quindi, in permadeath). Secondo gli sviluppatori si tratta di un sistema user-friendly, ma che saprà fare leva sul senso dell'onore e dell'orgoglio dei giocatori.