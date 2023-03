Diablo 4 come gira su Steam Deck? La Beta in azione nel video gameplay

Dopo aver celebrato l'ingresso di Hi-Fi Rush tra i Giochi Verificati su Steam Deck con un video gameplay, gli youtuber di SteamDeckGaming hanno esplorato Sanctuarium sulla console ibrida di Valve per vedere 'come se la cava' Diablo 4 su Deck.

I creatori di contenuti colgono l'occasione per mostrare ai possessori di Steam Deck tutti i passaggi da effettuare per scaricare correttamente la Beta di Diablo 4. Nel filmato vengono elencati anche i parametri grafici più importanti da modificare per ottenere il massimo delle prestazioni con una build che, è bene precisarlo, risulta essere ancora in fase di sviluppo.

A prescindere dai passaggi compiuti, i problemi della Beta di Diablo 4 si riflettono nelle performance altalenanti dell'ambizioso ARPG su Steam Deck, con bruschi cali di framerate da sperimentare nell'Hub o nelle aree più dense di nemici. Al netto di queste problematiche, chi desidera addentrarsi nell'inferno di Sanctuarium su Steam nel corso di questa fase di beta testing può farlo 'tranquillamente', a patto di soprassedere su glitch, bug e stuttering vari che comportano riduzioni repentine nel framerate e nella fluidità del gameplay.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate una nostra guida con trucchi di Diablo 4 per iniziare nel migliore dei modi il proprio viaggio nell'universo ARPG di Blizzard in previsione del suo lancio ufficiale, atteso per il 6 giugno su PC, PlayStation e Xbox.