Diablo 4: come livellare velocemente, tutti i trucchi per aumentare di livello

Diablo 4 è uscito e come ogni buon Diablo che si rispetti c'è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione: l'aumento del livello! Ecco alcuni trucchi utili per livellare facilmente e se avete ancora bisogno di aiuto, ecco la nostra guida completa di Diablo 4.

Livello di difficoltà

Lasciate perdere le armi

Non abbiate paura di sperimentare

, è vero, e può risultare il modo più appagante per completare la campagna principale di Diablo 4. Tuttavia, le ricompense in termini di esperienza e oggetti non sono così rilevanti da giustificare l'aumento di difficoltà.Se il vostro obiettivo è massimizzare il tempo trascorso a Sanctuarium, vi consigliamo di completare i primi tre atti della campagna in modalità Facile per sbloccare la vostra prima cavalcatura quanto più velocemente possibile. Ecco tutti i livelli di difficoltà di Diablo 4 e cosa cambia L'ottimizzazione dell'equipaggiamento è molto più complessa del capitolo precedente. Sprecare un aspetto leggendario potente su un oggetto che rimpiazzerete dopo poche ore potrebbe essere un errore in grado di compromettere in maniera rilevante la vostra progressione.Evitate quindi a tutti i costi di effettuare imprinting di aspetti leggendari sulle armi: sono gli oggetti più importanti del vostro personaggio e quindi quelli che vi troverete a rimpiazzare più spesso.: bastano un paio di resistenze per renderli utilizzabili per l'intera campagna!

I respec, durante le prime ore di gioco, sono gratuiti o possiedono un costo irrilevante. Sfruttate questa possibilità a vostro vantaggio: divertitevi e provate tutte le skill, scegliendo quella che vi sembra più utile ai vostri scopi o, semplicemente, più divertente.

Imparate le statistiche di ogni oggetto

Combinate vari incarichi

Valutate la popolazione dei server

. Cercate quindi statistiche come resistenza ai vari elementi (mantenendo un bilanciamento tra tutte le resistenze), Vita e Armatura, utilizzando i Rubini (percentuale vitale) in caso riusciate a trovare pezzi di equipaggiamento dotati di castoni. I guanti ed i pantaloni saranno oggetti offensivi: in questo caso la statistica più importante sarà quella che alza il livello di una skill specifica (+1 o, preferibilmente,+2). Cercate quindi oggetti che potenzino i livelli delle vostre skill preferite, mettendo in secondo piano tutte le altre statistiche.Come al solito, disporre di qualche resistenza in più, anche in questo caso, non guasterebbe. Per quanto riguarda le armi, la questione è più complicata di quel che sembra. La statistica più importante, ovviamente, sono i danni al secondo (DPS). Non sottovalutate tuttavia le statistiche interne, come "Danni a nemici vicini" e "Danni a nemici vulnerabili". Valutate attentamente gli effetti delle vostre skill: se prevedono sanguinamento sarà meglio optare per "Danni contro nemici affetti da sanguinamento", ad esempio. Non sottovalutate queste statistiche, perché potranno facilmente duplicare i vostri danni.Una volta raggiunto l'endgame e l'Albero dei Sussurri,. Per velocizzare la propria progressione, sarà importante combinare tra loro vari tipi di incarico. Quasi ogni "gruppo di incarichi" prevede, ad esempio, una missione in cui dovrete sterminare un dato numero di nemici.Se, assieme a questo incarico, comparirà anche quella che prevede il completamento di un determinato evento, sappiate che i nemici uccisi durante l'evento conteranno anche per la missione di uccisione e, anzi, vi aiuterà a completarla più velocemente. Di solito gli eventi "spawnano" un quantitativo consistente di mostri, che potrete sterminare per completare due quest al prezzo di una.

Diablo 4 sarà sicuramente un titolo molto giocato. Le mappe rischieranno quindi di essere piene di giocatori che stanno svolgendo le vostre stesse missioni. Durante l'endgame, avrete sempre la possibilità di entrare in uno dei vari dungeon procedurali richiesti dall'Albero dei Sussurri. Piuttosto che impiegare minuti preziosi ad aspettare lo spawn di specifici mostri appena uccisi da un altro giocatore, entrate nei dungeon: sono zone istanziate in cui potrete farmare indisturbati.

Sbloccate la cavalcatura

All'inizio del gioco, lasciate perdere ogni incarico secondario (fatta eccezione per quelli di facile completamento) e sbloccate quanto prima il vostro destriero. Questo vi garantirà una maggiore velocità di movimento e vi permetterà di tornare sui vostri passi e completare tutte le quest che vi siete persi in maniera molto più veloce e fluida.