Diablo 4: come prepararsi al lancio della Stagione 1

Mancano ormai meno di due settimane al debutto della sbloccando la cavalcatura (che si ottiene all’inizio dell’Atto 4), vi ricordiamo che il completamento di tutti e sei gli atti della campagna permette di creare un nuovo personaggio e mettere la spunta sull’opzione “Salta campagna”: in questo modo potrete immediatamente cimentarvi nella quest della Stagione degli Abietti senza perdere un solo minuto e iniziare ad accumulare Cuori Abietti per dare vita alle vostre nuove build.

Esplorate tutta Sanctuarium

Un altro modo per semplificarsi la vita in vista dell’arrivo della Stagione 1 di Diablo 4 è procedere con l’esplorazione completa della mappa. Scoprire ogni singola area e rimuovere del tutto la cosiddetta Nebbia di Guerra farà si che nella vostra avventura stagionale possiate avere sin da subito l’intera Sanctuarium a vostra disposizione con tanto di possibilità di raggiungere in un batter d’occhio qualsiasi punto per il viaggio rapido.

Trovate tutte le Statue di Lilith

Non meno rilevante è il ritrovamento delle numerose statue di Lilith che gli sviluppatori hanno nascosto in giro per tutta Sanctuarium. Dal momento che stiamo parlando di ben 160 statue e che ognuna di esse apporta un piccolo incremento alle statistiche di tutti i personaggi, potete facilmente intuire quali siano i vantaggi per chiunque volesse dedicarsi alla ricerca di questi manufatti nascosti.

Accumulate pozioni e punti abilità

In maniera molto simile a quanto accade con le Statue di Lilith, è possibile trarre vantaggio anche da tutte le altre ricompense che i giocatori di Diablo 4 possono ricevere grazie alla Fama. Chi dovesse riuscire a raggiungere il livello 5 in ognuna delle regioni di Sanctuarium, si ritroverebbe ad iniziare la sua avventura con il personaggio stagionale con 5 pozioni curative aggiuntive, 2 punti abilità e 4 punti d'eccellenza. Insomma, eventuali sforzi compiuti nel raggiungere un simile risultato verranno ampiamente ripagati all'inizio della Stagione degli Abietti.

Effettuate l’accesso dopo la Pre-Season

L’ultimo consiglio che vi daremo per la preparazione alla Stagione 1 di Diablo 4 è anche il più importante. Affinché tutti i progressi che avete fatto vengano correttamente registrati e trasferiti al personaggio stagionale, dovrete effettuare l’accesso al gioco col vostro eroe che ha fatto maggiori progressi (storia, collezionabili, mappa e così via) dopo la pubblicazione dell’aggiornamento pre-season, che arriverà il prossimo 18 luglio 2023. Assicuratevi quindi di eseguire questo passaggio prima di creare il vostro personaggio stagionale, altrimenti rischierete di non poter usufruire di tutti i vantaggi di cui vi abbiamo parlato poco più sopra.

