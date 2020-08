Diablo 4: come procede lo sviluppo? Ne parla Rod Fergusson

Durante uno streaming organizzato da Blizzard, l'ex boss di The Coalition, Rod Fergusson, ha condiviso delle nuove informazioni sul progetto di Diablo 4 e spiegato come stanno procedendo i lavori su questo mastodontico action GDR.

Durante la sessione di Domande e Risposte a cui ha partecipato l'ex dirigente a capo del team di sviluppo di Gears 5, Fergusson ha rivelato di aver trascorso otto giorni interi in ufficio dopo essere entrato nel team di Blizzard Entertainment: "Ho iniziato un martedì ma poi, nel giovedì della settimana successiva, erano già tutti a casa (per via dell'emergenza Coronavirus, ndr). In realtà per me è stato davvero difficile perchè le persone che mi conoscono sanno che il mio ambiente ideale è quello di una stanza dove posso parlare e lavorare a stretto contatto con le altre persone. La necessità di trasformarmi in una sorta di supereroe che dirige e gestisce il tutto attraverso lo schermo di un computer l'ho trovata una cosa davvero difficile".

Pur con tutte le difficoltà incontrate (a livello personale) dall'ex dirigente di The Coalition, è lo stesso Fergusson a specificare però che "lo sviluppo di Diablo 4 sta procedendo molto bene. Già il fatto di vedere che in questo periodo abbiamo pubblicato due espansioni di Hearthstone e stiamo per lanciarne un'altra per World of Warcraft dovrebbe rassicurarvi. Anche il team di Diablo sta continuando a lavorare, all'inizio è stata una sfida ma poi ci siamo organizzati e adesso lo sviluppo sta procedendo in maniera spedita".

Nella speranza di ricevere quanto prima delle ulteriori informazioni su questo kolossal ruolistico, vi riproponiamo il nostro ultimo video di Diablo 4 tra storia gameplay e multiplayer.