Diablo 4: come riscattare i codici per l'Open Beta

Diablo IV si avvicina a grandi passi verso l'esordio su PC e console PlayStation e Xbox, fissato al 6 giugno 2023, ma in attesa di mettere le mani sopra la versione completa dell'opera Blizzard Entertainment ci sarà modo di provarla in anticipo grazie all'Open Beta ormai molto vicina.

Sono già noti i requisiti minimi e raccomandati dell'Open Beta di Diablo 4 per PC, ma ora scopriamo come riscattare i codici per partecipare all'evento. Se siete in possesso di un codice per l'Accesso Anticipato all'Open Beta, ecco tutti i passaggi da seguire per riscattarlo:

Andare su diablo.com/beta e accedere con il proprio account Battle.net, oppure crearlo se ancora non lo avete fatto

Inserire il codice e selezionare poi la propria piattaforma di gioco e, se disponibile, la regione tramite il menù a tendina

Se giocate su PC il vostro account sarà immediatamente segnato per l'accesso

Se giocate su console, vi sarà inviato un codice specifico della piattaforma da voi selezionata per scaricare la Beta tramite e-mail all'indirizzo associato al vostro account Battle.net, poco prima dell'inizio dell'Accesso Anticipato

Ricordiamo che l'Accesso Anticipato all'Open Beta di Diablo IV si svolgerà dal 17 al 19 marzo 2023, ed è riservato a coloro che hanno prenotato il gioco. La normale Open Beta accessibile a chiunque si svolgerà invece dal 24 al 26 marzo 2023. Per altri dettagli sull'attesa produzione Blizzard eccovi il nostro provato di Diablo 4, utile per avere un quadro più chiaro sulle potenzialità dell'opera.