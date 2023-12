Diablo 4: come riscattare Sentiero del Dragone, una skin gratis per il cavallo

Per celebrare le festività natalizie, Activision Blizzard ha deciso di fare un dono a tutti i giocatori di Diablo 4, che avranno un periodo di tempo limitato per procedere con il riscatto di un pacchetto gratuito per il popolare action RPG.

Si tratta di un bundle contenente una serie di elementi estetici da sfoggiare nei server del gioco, il quale può essere riscattato all'interno del negozio. Chiunque fosse interessato ad aderire alla promozione natalizia, dovrà semplicemente eseguire l'accesso ad una qualsiasi versione del gioco Blizzard e poi visitare la sezione relativa al negozio di elementi cosmetici per personaggi e cavalcature. In questo menu, oltre ai classici oggetti in vendita, troverete anche un pacchetto venduto a 0 euro chiamato Armatura cavalcatura Sentiero del Dragone. Una volta completato il riscatto del bundle, che ribadiamo non vi costerà alcunché, aggiungerete alla vostra collezione i seguenti oggetti per la personalizzazione del cavallo: l'armatura cavalcatura Bardatura di Luce della Cattedrale e i trofei cavalcatura Stella di Luce e Benedizione della Luce.

Per utilizzare gli oggetti, non dovrete far altro che avviare una partita ed interagire con lo stalliere, così da visualizzare a schermo il menu per la personalizzazione della cavalcatura con tutti i nuovi elementi estetici.

Il pacchetto è già disponibile, ma la promozione resterà attiva solo per un periodo di tempo limitato. Chiunque volesse riscattare questi oggetti, dovrà farlo entro e non oltre il prossimo martedì 26 dicembre 2023 alle ore 19:00 del fuso orario italiano: da quel momento, il bundle verrà definitivamente rimosso dal negozio e, nel caso in cui dovesse tornare, sarà a pagamento.

Sapevate che Diablo 4 è in sconto fino al 40% sulle varie piattaforme per le festività natalizie?