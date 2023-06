Diablo 4: come risolvere l'errore 315306 su PC, PS4 e PS5

A distanza di ore dall'apertura dei server dell'Early Access di Diablo 4, continuano ad emergere segnalazioni in merito all'errore 315306. Scopriamo come fare per aggirare il problema che rende impossibile avviare l'action RPG di Blizzard Entertainment.

PlayStation 4 e PlayStation 5

Per sistemare l'errore 315306 sulla versione PlayStation di Diablo 4 occorre intervenire in maniera molto particolare. L'unico modo per sbloccare il gioco sembrerebbe essere quello di aggiungere alla raccolta un prodotto, che sia esso un contenuto aggiuntivo o un gioco, che non è mai stato riscattato e che quindi non è nella raccolta. Dal momento che acquistare pacchetti di monetine o altri giochi sarebbe uno spreco, il metodo migliore è quello di riscattare un free to play o un DLC gratis di qualsiasi prodotto. Una volta scaricato il contenuto, il problema dovrebbe risolversi senza ulteriori procedimenti.

PC (Battle.net)

Chi riscontra l'errore 315306 di Diablo 4 su PC deve invece eseguire la pulizia della cache di Battle.net e, fortunatamente, tale processo non è particolarmente complesso. Cliccate sulla vostra icona in alto a destra e disconnettetevi: prima di rifare nuovamente l'accesso, cliccate sull'icona a forma di ingranaggio e selezionate un server diverso da Europa. Ora ripetete di nuovo il processo eseguendo il login sul server europeo per risolvere il problema.

Se il problema viene riscontrato su Xbox One e Xbox Series X|S oppure persiste su PC/PlayStation dopo aver seguito tutti i passaggi indicati nella guida, è probabile che stiate cercando di avviare il gioco in versione digitale con un account diverso da quello sul quale è stato acquistato e che è registrato sulla console come profilo principale. Sebbene il gioco sia perfettamente giocabile in questo modo, i benefici delle versioni Deluxe e Ultimate non vengono trasferiti e pertanto non sarà possibile avviare l'Early Access in questo modo.

