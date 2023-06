Diablo 4: come sbloccare la cavalcatura e personalizzarla

Una delle principali novità in termini di gameplay che Blizzard ha introdotto in Diablo 4 è la cavalcatura. Il fido compagno a quattro zampe del protagonista permette di muoversi rapidamente fra le regioni di Sanctuarium ma, come avrete notato, non è disponibile sin dal primo istante. Scopriamo quindi come sbloccare il cavallo.

Per poter saltare in sella alla cavalcatura in Diablo 4 dovrete procedere con il completamento delle missioni principali e non esiste un metodo alternativo per velocizzare questa procedura. Più nello specifico, per ottenere questo alleato dovrete portare a compimento tutti e tre gli atti iniziali della campagna. Dopo aver completato questa prima parte della storia nell'ordine che più vi aggrada, inizierà l'Atto 4 e vi verrà chiesto di tornare a Kyovashad, la città che funge da hub centrale: qui potrete completare la missione 'Il tocco del maestro' e, subito dopo, potrete accettare la quest intitolata 'Cavalcatura: Favore di Donan'.

La missione in questione consiste nel far visita allo stalliere situato a sud della città, così da poter sbloccare la cavalcatura e assistere ad un breve tutorial. Interagendo con questo NPC sarà possibile anche gestire le varie mount sbloccate e personalizzarla con i vari elementi estetici presenti sull'account come bardature e trofei. A tal proposito, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare le ricompense della Beta e i bonus pre-order di Diablo 4, tra i quali vi sono molti oggetti legati alle cavalcature.

Occorre precisare che questa procedura va seguita solo ed esclusivamente una volta. Il team di sviluppo ha infatti deciso di rendere lo sblocco della cavalcatura universale, quindi una volta che avrete ottenuto l'accesso al cavallo con un personaggio potrete utilizzarlo con qualsiasi altro eroe creato sull'account.

