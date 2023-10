Diablo 4: come sbloccare la Falce del Macellaio gratis con COD Warzone

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, è da poco iniziato l’evento Infestazione di Call of Duty Warzone e Modern Warfare 2, durante il quale si possono sbloccare armi e skin gratis. Fra le ricompense ve n’è anche una per Diablo 4.

I giocatori di Call of Duty Warzone e DMZ possono infatti completare un esclusivo obiettivo a tempo limitato che consente di sbloccare una skin per la falce ad una mano ispirata all’arma del Macellaio, il famosissimo boss dell’action RPG Blizzard che nel quarto capitolo dà casualmente la caccia agli utenti che esplorano i dungeon.

Sbloccare la skin non è semplice e richiede un po’ di abilità. Bisogna innanzitutto avviare una partita nelle mappe notturne (Al Mazrah o Vondel) e poi recarsi presso il grosso altare dedicato a Lilith, contrassegnato sulla mappa proprio dall’icona la cui forma ricorda la villain di Diablo 4. Una volta sul posto, si deve interagire con le cinque statue per avviare un rituale: una volta avviato il processo, l’obiettivo è quello di restare nei paraggi ed attendere che la barra giunga al completamento mentre si fanno fuori i non morti. Completato il rituale per ognuna delle statue, al centro dell’altare spunterà un portale per un’altra dimensione, al cui interno potrete sfidare il Macellaio. Questo potente boss ha molti punti vita e per mandarlo al tappeto serve il fuoco combinato di più giocatori. Ovviamente sarà tutto molto più difficile di come ve l’abbiamo descritto, poiché anche le altre squadre proveranno a fare lo stesso ed è improbabile che decideranno di allearsi temporaneamente con voi (sebbene tale scenario non sia da escludere).

Se non riuscite ad eliminare personalmente il Macellaio, vi sveliamo un semplice trucco, che rende tutto molto più veloce. Avviate una partita nella modalità DMZ con una skin poco vistosa, quindi raggiungete l’area dell’altare di Lilith e restate a qualche metro di distanza. Attendete che una squadra avversaria completi il rituale ed entri nel portale, quindi fate scorrere un po’ di tempo - anche un paio di minuti - e poi entrate: a questo punto colpite almeno una volta il Macellaio. Nel caso in cui dovessero eliminarvi, arrendetevi e restate connessi fino a quanto gli avversari non faranno fuori il boss. Come per magia, il nemico verrà considerato sconfitto anche per voi e completerete la sfida.

Affinché la ricompensa possa essere inviata al vostro account di Diablo 4, è fondamentale che il profilo Battle.net sia associato anche a quello di Call of Duty. Se non l’avete ancora fatto, avete tempo fino al prossimo 6 novembre, l’ultimo giorno di Infestazione, per procedere. Nel giro di qualche giorno, troverete la skin della Falce del Macellaio pronta da usare presso l’armadietto per la trasmogrificazione in Diablo 4.