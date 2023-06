Diablo 4: quali sono e come sbloccare tutti i livelli di difficoltà

Diablo 4 è la nuova iterazione dell’acclamato e sanguinoso gioco di ruolo action di Blizzard Entertainment. Diversamente da quanto si potrebbe pensare, i cancelli degli Inferi sono insolitamente ospitali, pronti ad accogliere i nuovi giocatori con il proprio eroe di fiducia, ma non così ospitali da lasciarci vagare liberi da minacce e pericoli.

Diablo 4, infatti, vi metterà alla prova con ben quattro diversi livelli di difficoltà. Se i più bassi saranno disponibili fin dall’inizio del gioco, le modalità di gioco più proibitive saranno invece riservate solo agli eroi che avranno prima dimostrato il proprio valore, o più precisamente la propria ferocia. In questa guida scopriremo come modificare i livelli di difficoltà e come sbloccare le modalità di gioco più difficili. Vi ricordiamo che Diablo 4 (qui la nostra recensione di Diablo 4) uscirà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC il 6 giugno 2023 (o il 2 giugno, per coloro che hanno l’accesso anticipato).

Quali sono i livelli di difficoltà di Diablo 4

Saranno i giocatori a determinare quanto impervio sarà il loro viaggio attraverso l’universo di Diablo 4. Il livello di difficoltà scelto inciderà sulla quantità di esperienza guadagnata, sulle percentuali di rilascio del bottino più prezioso e sulla potenza dei nemici nel gioco, dai semplici mostri casuali ai boss mondiali.La difficoltà del gioco può essere variata nel menu di selezione del personaggio a inizio partita, oppure cambiata in qualsiasi momento usando una Statua di Livello mondiale nelle città. Come accennato in apertura, esistono quattro modalità di gioco in Diablo 4, ciascuna con le proprie caratteristiche:

Avventuriero : è il Livello del mondo 1, ossia il più semplice della lista e dunque il più adatto per i neofiti . Gli scontri con i nemici risulteranno più facili.

: è il Livello del mondo 1, ossia il più semplice della lista e dunque il più . Gli scontri con i nemici risulteranno più facili. Veterano : è il Livello del mondo 2, conta nemici più impegnativi , che in compenso forniranno il 20% di Esperienza aggiuntiva e il 15% di oro aggiuntivo.

: è il Livello del mondo 2, conta , che in compenso forniranno il 20% di Esperienza aggiuntiva e il 15% di oro aggiuntivo. Incubo : è il Livello del mondo 3. In cambio di un livello di sfida più elevato, con mostri più potenti e talvolta più resistenti , il giocatore beneficerà di un bonus del 100% di Esperienza aggiuntiva e del 15% di oro aggiuntivo. Inoltre, i nemici potranno abbandonare oggetti sacri e unici , così come i Sigilli dell'incubo , necessari a sbloccare i Dungeon Incubo .

: è il Livello del mondo 3. In cambio di un livello di sfida più elevato, con , il giocatore beneficerà di un bonus del 100% di Esperienza aggiuntiva e del 15% di oro aggiuntivo. Inoltre, i nemici potranno abbandonare , così come i , necessari a sbloccare i . Tormento: i nemici raggiungeranno il loro massimo livello di potenza nel Livello del mondo 4, in cambio di un bonus del 200% di Esperienza aggiuntiva e del 15% di oro aggiuntivo. Questo livello di gioco alza drasticamente il tasso di mortalità, con nemici dotati di alte percentuali di resistenza, ma è l’unica strada per il recupero degli oggetti leggendari, un bottino unico che può essere rilasciato dai nemici.

In ogni caso, tenete a mente che Diablo 4 mette a disposizione numerose opzioni di personalizzazione per gestire aspetti come lo schema di comandi, così come tante opzioni per l'accessibilità, in modo da trovare la combinazione di gioco più comoda possibile.

Come sbloccare tutti i livelli di difficoltà di Diablo 4

Quando avvieremo la nostra prima partita in Diablo 4, potremo scegliere soltanto i primi due livelli di difficoltà disponibili: Avventuriero o Veterano. Entrambi si adattano a chi ha poca familiarità con Diablo 4, anche se indubbiamente il primo è il più sicuro, e tutti e due sono l'ideale dal Livello 1 al Livello 50.



A partire dal Livello 50, invece, cambieranno le carte in tavola. Al raggiungimento di questa soglia, infatti, potrete sbloccare le due modalità di gioco più proibitive: Incubo e Tormento. Queste due difficoltà specifiche richiederanno prima il superamento di una prova di forza.

Per sbloccare Incubo, adatta dal Livello 50 al Livello 70, dovrete completare la storia e il dungeon “Cathedral of Light” di Kyovashad al livello Veterano. Per sbloccare Tormento, raccomandata dal Livello 70 in poi, dovrete completare il dungeon “Temple of the Fall” a nordest delle Steppe Aride, in modalità Incubo. Il meccanismo dei livelli di difficoltà di Diablo 4 vuole quindi ricalcare l’immagine di una vera e propria ascesa al potere: partendo con belle speranze, il viaggio porterà l'eroe ad affrontare sfide di complessità crescente fino ad accumulare la forza necessaria per poter sbloccare i contenuti più ostici…con il favore – si spera – della Beata Madre. E, per assaporare il gusto della vittoria, un meritato frappè di demone.