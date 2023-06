Diablo 4: come sbloccare le ricompense della Beta e i bonus pre-order

Se avete giocato l'Open Beta di Diablo 4 oppure avete prenotato il gioco, è probabile che abbiate sbloccato alcune ricompense gratuite con cui modificare l'aspetto estetico di personaggio e cavalcatura. Ecco quindi tutti i passaggi da seguire per riscattare questi oggetti in game.

Bonus pre-order di Diablo 4

Tutti i giocatori che hanno prenotato (o che prenoteranno durante il periodo di Accesso Anticipato) una copia di Diablo 4 in qualsiasi versione hanno diritto a ricevere come bonus due diversi elementi cosmetici legati alla cavalcatura. Più nello specifico, parliamo del cavallo chiamato Portaluce e dell'armatura per la cavalcatura 'Mantello della Fede'. Sebbene tutti questi oggetti siano disponibili sin da subito per gli utenti che hanno preordinato l'action RPG di Blizzard Entertainment, questi saranno utilizzabili solo ed esclusivamente al momento del completamento del terzo atto della campagna, quando si darà il via alla quest che garantisce l'accesso al quadrupede che velocizza gli spostamenti.

Ricompense della Beta di Diablo 4

Chi è riuscito nell'impresa di sconfiggere il putrescente Ashava, il World Boss delle Vette Frantumate, durante lo Stress Test di Diablo 4 si è aggiudicato il trofeo per la cavalcatura 'Grido di Ashava'. Per poter esporre questo elemento cosmetico sul cavallo occorre seguire gli stessi step citati per i bonus del pre-order, quindi è fondamentale sbloccare la cavalcatura e poi recarsi presso lo stalliere per personalizzare il cavallo. Per indossare la tenera Sacca del Lupo della Beta è sufficiente completare le primissime fasi dell'avventura: una volta giunti a Kyovashad, potrete recarvi al guardaroba e accedere alle varie skin disponibili, tra le quali troverete anche il cucciolo di lupo. Vi sono infine i titoli 'Morto Iniziale/Vittima Iniziale' e 'Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura', che sono disponibili sin da subito nella schermata di personalizzazione del profilo accessibile dall'inventario.

Avete già dato uno sguardo alla nostra guida con i consigli per muovere i primi passi in Diablo 4? Non dimenticate inoltre di leggere la guida su come abilitare cross-save e cross-play in Diablo 4.