Diablo 4: come sbloccare tante skin gratis per armi e armature con i Twitch Drops

Come avviene ormai per ogni titolo di rilievo che approda sugli scaffali di tutti i negozi, anche Diablo 4 propone una serie di elementi cosmetici che si potranno ottenere solo ed esclusivamente tramite i Twitch Drops. Scopriamo insieme tutti i passaggi utili per poter sbloccare ogni singola ricompensa gratis nei prossimi giorni.

Come collegare gli account

Prima di poter procedere con lo sblocco delle ricompense esclusive di Twitch per Diablo 4 occorre predisporre gli account affinché tali oggetti possano essere ottenuti. Il primo passo da seguire consiste nell'effettuare l'accesso sul sito di Battle.net e poi visitare la pagina del profilo dedicata agli account collegati: da qui potete effettuare il collegamento a Twitch e, se non l'avete ancora fatto, anche alle altre piattaforme (PlayStation Network, Xbox Live e Nintendo Switch Online) per abilitare il cross-save sia in Diablo 4 che in tutte le altre produzioni Blizzard come Overwatch 2 e Diablo 2 Resurrected.

Come sbloccare le ricompense

Ora che è tutto pronto, non resta altro da fare che accedere al vostro account Twitch e guardare qualsiasi diretta abbia il tag 'Drop abilitati' durante il periodo della promozione. Come al solito, non serve guardare tutto il tempo la stessa diretta e, cosa ancora più importante, non è fondamentale restare collegati tutto il tempo, poiché nel caso in cui doveste interrompere la visione del canale non perderete i progressi accumulati.

Ecco di seguito le ricompense e il periodo in cui si potranno sbloccare:

Settimana 1 - Negromante e Tagliagole (dal 6 giugno alle ore 1:00 al 12 giugno alle 8:59)

Coppia di skin Azurehand per pugnale e spada - Guarda le dirette con i drop abilitati per 3 ore

Accessori Matron-Sigil (Tagliagole) e Progenitor Favor (Negromante) - Guarda le dirette con i drop abilitati per 6 ore

Settimana 2 - Incantatrice (dal 12 giugno alle ore 9:00 al 19 giugno alle 8:59)

Skin Azurehand per la bacchetta magica - Guarda le dirette con i drop abilitati per 3 ore

Accessorio Hellrune Tabernacle - Guarda le dirette con i drop abilitati per 6 ore

Settimana 3 - Druido (dal 19 giugno alle ore 9:00 al 26 giugno alle 8:59)

Skin Azurehand per l'ascia - Guarda le dirette con i drop abilitati per 3 ore

Accessorio Font of the Mother - Guarda le dirette con i drop abilitati per 6 ore

Settimana 4 - Barbaro (dal 26 giugno alle ore 1:00 al 3 luglio alle 8:59)

Skin Azurehand per la mazza a due mani - Guarda le dirette con i drop abilitati per 3 ore

Accessorio Matriarch’s Mantle - Guarda le dirette con i drop abilitati per 6 ore

In aggiunta, tutti i gli utenti che regaleranno due abbonamenti agli streamer di Diablo 3 nel periodo compreso tra il 6 giugno ed il 3 luglio riceveranno la cavalcatura Primal Instinct.

