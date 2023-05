Diablo 4: come sbloccare il trofeo cavalcatura gratis Grido di Ashava nello Stress Test

Oltre alle ricompense gratis messe a disposizione anche nelle precedenti fasi di Open Beta, lo Stress Test di Diablo 4 include anche un elemento estetico aggiuntivo che solo i giocatori più coraggiosi potranno ottenere. Ecco come fare per sbloccare il trofeo per la cavalcatura 'Grido di Ashava'.

A differenza delle altre ricompense, che si limitano a richiedere al giocatore di arrivare al livello massimo o di raggiungere l'hub centrale della regione inclusa nella versione di prova, questo nuovo oggetto estetico si può ottenere solo ed esclusivamente raggiungendo il livello 20 e sconfiggendo Ashava. Stiamo parlando del World Boss, un potente nemico che appare solo in momenti specifici del giorno e che richiede quindi che il giocatore si connetta ad un orario prestabilito per mandarlo all'altro mondo.

Vi proponiamo quindi il calendario completo delle comparse del World Boss, Ashava, nel corso dello Stress Test:

13 maggio 2023 alle ore 18:00

13 maggio 2023 alle ore 21:00

14 maggio 2023 alle ore 00:00

14 maggio 2023 alle ore 03:00

14 maggio 2023 alle ore 06:00

14 maggio 2023 alle ore 09:00

14 maggio 2023 alle ore 12:00

14 maggio 2023 alle ore 15:00

14 maggio 2023 alle ore 18:00

Come potete notare, bisognerà attendere poco meno di 24 ore dal lancio dell'ultima Open Beta per la prima comparsa del potente nemico: tale scelta è dovuta alla volontà degli sviluppatori di fornire ai giocatori tutto il tempo necessario a raggiungere il livello massimo della versione di prova. Vi ricordiamo infatti che Ashava è un nemico particolarmente potente ed è richiesto un piccolo gruppo di giocatori (anche quelli incontrati casualmente sul server) per mandarlo al tappeto.

In attesa che il test abbia inizio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche tutti i dettagli sul funzionamento dei Battle Pass di Diablo 4, i quali non includeranno vantaggi per la progressione nella loro versione a pagamento.