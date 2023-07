Diablo 4: come sbloccare i World Boss e sapere a che ora compaiono

Fra le numerose minacce che si aggirano per Sanctuarium vi sono anche i World Boss, pericolosi nemici di Diablo 4 che richiedono la collaborazione di un gruppo di giocatori per poter essere sconfitti. Ma come si deve fare per trovarli? Scopriamolo insieme.

Come sbloccare i World Boss di Diablo 4

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, i Boss Mondiali di Diablo 4 non vanno sbloccati e sono disponibili sin da subito per tutti i giocatori. L’unico problema è che non è possibile visualizzare la loro icona sulla mappa fino a quando non si porta a compimento l’intera campagna. In sostanza, per affrontare questi nemici prima di finire la storia occorre recarsi nel luogo giusto al momento giusto.

Come trovare i World Boss

Pur essendo una meccanica simile a quella di altri MMO, quella dei World Boss è un’attività che non ha orari ben precisi. Esistono infatti quattro fasce orarie in cui uno a caso dei tre grossi nemici può apparire e l’icona verrà mostrata sulla mappa dei giocatori esattamente 30 minuti prima rispetto al loro arrivo, così che tutti possano prepararsi. In ciascuna regione di Sanctuarium vi è un’area che funge da arena e che ospita gli scontri con i Boss Mondiali (trovate una mappa più sotto). Sebbene esista un sistema per calcolare con esattezza il successivo World Boss in base all’orario di spawn di quello precedente, il metodo più rapido è affidarsi ad uno dei timer che si trovano in rete, come l’account Twitter Diablo 4 World Boss Timer, il quale non ci ha mai indicato informazioni sbagliate.

Ecco di seguito quali sono i momenti del giorno in cui possono spuntare i Boss Mondiali:

Primo World Boss: tra le 18:30 e le 20:30

Secondo World Boss: tra le 00:30 e le 02:30

Terzo World Boss: tra le 06:30 e le 08:30

Quarto World Boss: tra le 12:30 e le 14:30

Ricompense dei World Boss

Ashava, Avarizia e Morte Errante permettono ai giocatori di ottenere ricche ricompense e quasi sempre lasciano cadere almeno un pezzo d’equipaggiamento leggendario. Oltre ai drop che si ottengono con la semplice eliminazione, vi è anche una ricompensa esclusiva che i giocatori possono ottenere uccidendo ognuno dei tre nemici per la prima volta nel corso della settimana: stiamo parlando di un contenitore di loot leggendario, la cui apertura consente di raccogliere un bel po’ di accessori. A tal proposito, il reset settimanale avviene tutti i martedì alle ore 01:00 del fuso orario italiano. Da quel momento, potete nuovamente ottenere un contenitore leggendario con l’eliminazione di ciascuno dei tre nemici.

Avete già dato un’occhiata alla nostra guida ai drop specifici di ogni nemico di Diablo 4? Sulle nostre pagine trovate anche una guida su come sbloccare i sei oggetti più rari di Diablo 4.