Diablo 4: come trovare le Chiavi Sussurranti per aprire i Forzieri Silenti

Durante l'esplorazione di Sanctuarium in Diablo 4 vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno dei Forzieri Silenti, ovvero quei preziosi contenitori di bottino che però non possono essere aperti da chi non possiede la chiave per sbloccarne la serratura.

A differenza di quello che si potrebbe pensare, le Chiavi Sussurranti - questo è il nome del consumabile che viene utilizzato per aprire i particolari forzieri - non si ottengono compiendo gesta particolari o sconfiggendo nemici unici. Per mettere le mani su una o più chiavi di questo tipo occorre infatti dedicarsi al farming negli eventi pubblici, che sono attività di gioco che possono essere completate anche in compagnia di altri giocatori sul server e che vengono evidenziati sulla mappa da cerchi di colore arancione.

Ogni volta che ci si imbatte in uno di questi cerchi, è possibile avvicinarsi e completare un'attività, solitamente incentrata sull'eliminazione di nemici entro un tempo prestabilito, per poi ottenere un po' di loot come ricompensa. All'interno del forziere che appare al completamento degli eventi pubblici si possono trovare anche gli Oboli Mormoranti, che sono una delle tante valute di gioco. Questi cristalli di colore viola rappresentano una moneta di scambio con cui ottenere gli oggetti in vendita presso i Latori di Curiosità. Questi NPC sono disposti a scambiare gli Oboli per ottenere pezzi d'equipaggiamento con rarità e statistiche casuali oppure le Chiavi Sussurranti, le quali possono essere scambiate per 20 unità di questa risorsa. Una volta ottenute le chiavi, queste vengono utilizzate automaticamente quando si interagisce con un Forziere Silente in giro per Sanctuarium.

